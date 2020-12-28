Где взять беспроцентный кредит в Украине

Для привлечения новичков и расширения клиентской базы МФО готовы предоставить почти стопроцентную скидку на оплату за использование средств

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Выгодные предложения кредитных организаций привлекают внимание граждан на рекламных плакатах в общественном транспорте, баннерах в интернете и листовках, которые раздают у метро или торговых центров промоутеры. Финансовые конторы предлагают оформить кредит под 0 процентов на карту, не требуя практически ничего взамен. Для того, чтобы взять деньги во временное пользование, достаточно просто сфотографировать странички оригинала своего паспорта и идентификационный номер.

Микрофинансовые сервисы не требуют оформлять справку о доходах, запрашивать выписку из трудовой книги о стаже или официальном трудоустройстве – все стало намного проще и доступнее. Практически каждому украинцу доступны услуги микрокредитной организации Вкредите, которая, в свою очередь, рада новым клиентам. Именно для привлечения новичков и расширения клиентской базы МФО даже готовы понести убытки, предоставив почти стопроцентную скидку на оплату за использование средств.

Где оформить беспроцентный кредит в Украине?

Люди, которые нуждаются в кредитной помощи, постоянно ищут наиболее выгодные и лояльные условия для себя, и часто именно размер процентной ставки становится основным параметром в выборе финансового партнера. Зная об этом, участники финансового рынка разрабатывают самые разнообразные способы снизить расходы своих клиентов. Кредит под 0 процентов Украина предлагает получить в банке или в микрофинансовом учреждении. Вот основные различия беспроцентных кредитов в этих двух организациях:

Микрокредитный сервис предлагает нулевую ставку только для новых клиентов, независимо от того, как скоро они погасят долг и какую сумму оформят при повторном займе, платить в следующий раз придется стандартный ежедневный процент.

Банки предлагают льготный период использования денег – в это время клиент может пользоваться деньгами бесплатно, но только при условии погашения всей снятой суммы до окончания этого периода.

Продолжительность сотрудничества на беспроцентной основе с МФО ограничивается тридцатью днями, в то время, как длительность льготного термина в некоторых банках достигает двух месяцев.

Отличаются и суммы кредита. Политика микрофинансовых компаний заключается в том, что кредит онлайн под 0 процентов оформляют только новички, и для них действует ограничения по сумме – не более 2-3 тысяч гривен.

Банк также устанавливает новому клиенту минимальный кредитный лимит – от тысячи до двух с половиной тысяч, однако со временем доступная сумма растет, а пользоваться льготным периодом можно неограниченное число раз.

Условия кредита под 0 в Украине

Для того, чтобы получить кредит под 0 от микрофинансовой компании, понадобится немного времени и соответствие некоторым условиям. К таким условиям можно отнести:

ограничение по возрасту – не младше 18 и не старше 70 лет;

обязательно гражданство – проживание на постоянной основе в Украине;

обязательная регистрация – должна быть прописка в Украине, подтвержденная штампом в паспорте;

платежеспособность – заемщик должен обладать постоянным доходом, который позволит ему рассчитаться с компанией;

оригинал паспорта и идентификационного кода должен быть на руках у заемщика;

понадобится хорошее соединение с интернетом, мобильная связь.

Если человек соответствует всем перечисленным условиям, то оформление ссуды на беспроцентной основе в микрофинансовой компании не составит труда. Если говорить о банках, в последнее время многие организации тоже упростили требования к клиентам, но они оставляют за собой право потребовать дополнительную документацию, например, пенсионное удостоверение, студенческий, справку с работы и так далее.

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