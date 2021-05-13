Где лучше сдать и купить доллары: курс в ПриватБанке, Monobank и других

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После того, как Нацбанк рассчитал новый официальный курс гривни и еще на несколько копеек опустил доллар, который и так упал до минимума за два месяца, государственные и коммерческие банки Украины объявили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курсы, которые установили утром 13 мая столичные филиалы главных банков страны.
Где подороже сдать доллар:
|В кассах (грн)
|На карту (грн)
|ПУМБ
|27,55
|27,60
|Monobank (Универсал Банк)
|27,50
|27,55
|Укргазбанк
|27,50
|27,52
|Ощадбанк
|27,50
|27,50
|ПриватБанк
|27,40
|27,45
Где дешевле купить доллар:
|В кассах (грн)
|На карту (грн)
|Укргазбанк
|27,70
|27,68
|ПУМБ
|27,75
|27,77
|Monobank (Универсал Банк)
|27,80
|27,77
|ПриватБанк
|27,80
|27,78
|Ощадбанк
|27,80
|27,80
Эксперты уже рассказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время. А почему американская валюта подешевела, узнавайте из нашего сюжета:
Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться поддельными. Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно получить фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине