Где лучше сдать и купить доллары: курс в ПриватБанке, Monobank и других

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После того, как Нацбанк рассчитал новый официальный курс гривни и еще на несколько копеек опустил доллар, который и так упал до минимума за два месяца, государственные и коммерческие банки Украины объявили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курсы, которые установили утром 13 мая столичные филиалы главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) ПУМБ 27,55 27,60 Monobank (Универсал Банк) 27,50 27,55 Укргазбанк 27,50 27,52 Ощадбанк 27,50 27,50 ПриватБанк 27,40 27,45

Где дешевле купить доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,70 27,68 ПУМБ 27,75 27,77 Monobank (Универсал Банк) 27,80 27,77 ПриватБанк 27,80 27,78 Ощадбанк 27,80 27,80

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Эксперты уже рассказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время. А почему американская валюта подешевела, узнавайте из нашего сюжета:

Видео: Сегодня

Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться поддельными. Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно получить фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине