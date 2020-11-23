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Евро в Украине вырос до максимума с 2018 года, доллар дорожает

23 ноября, 16:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 24 ноября

На вторник, 24 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

23.1124.11Изменение
1 доллар США28,36 грн28,37 грн+ 0,01
1 евро33,63 грн33,76 грн+ 0,13
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По сравнению со значениями 21 ноября курс доллара повысился еще на копейку после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю — с 17 по 24 ноября — гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 26 копеек.

Как прогнозируют аналитики, в ближайшую неделю доллар станет еще дороже.

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Курс евро тоже быстро растет в цене — курс повысился еще на 13 копеек после скачка на 19 копеек днем ранее. Сейчас евро оказался на максимальном ценовом уровне с февраля-2018, то есть почти за три года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара — 30,01 грн — был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине — 35,66 грн — установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год — девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году — уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
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Источник: Сегодня

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