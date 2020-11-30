Евро в Украине растет быстрее, чем доллар – в чем причина

По итогам ноября гривня оказалась достаточно стабильна к доллару, но заметно снизилась по отношению к евро. Так, официальный курс доллара за месяц вырос до 28,47 гривни (+0,10%), а евро – до 33,96 гривни (+1,99%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка. По сравнению с октябрем рост доллара замедлился, а евро, напротив, ускорился. Месяцем ранее эти валюты выросли на 0,49% и на 0,51% соответственно. Взлет курса евро связан с глобальной динамикой.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Столь стремительный рост евро по отношению к гривне при почти не изменившемся курсе доллара связан с ростом самого евро на мировом рынке. Так, валютная пара евро-доллар выросла за месяц с 1,171 до 1,193 (+1,88%), вернувшись к уровням самого начала сентября", – объяснил Иосуб.

Он считает, что в декабре курс евро будет находиться в диапазоне 33,3-34,6 гривни.

Напомним, ранее аналитики заявили, что доллар теряет статус главной мировой валюты. Впервые с 2013 года самой популярной валютой стал евро.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама