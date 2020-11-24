Українська
$ 28,37
33,76
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Евро в Украине бьет трехлетние рекорды, доллар тоже растет в цене

24 ноября, 08:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 24 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,37 грн;
  • 1 евро – 33,76 грн;
  • 10 российских рублей – 3,74 грн.
Реклама

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился еще на копейку после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 24 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 26 копеек.

Как прогнозируют аналитики, в ближайшую неделю доллар станет еще дороже.

Курс евро тоже быстро растет в цене – он повысился еще на 13 копеек после скачка на 19 копеек днем ранее. Сейчас евро оказался на максимальном ценовом уровне с февраля-2018, то есть почти за три года.

Реклама

Стоимость 10 российских рублей 24 ноября повысилась на копейку.

В тренде
В Британии Google обвинили в нечестной конкуренции: требуют вмешательства госорганов
Реклама

Читайте также: Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 23 ноября, доллар на межбанке повысился на четыре копейки в покупке и на пять – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,35/28,37 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на шесть копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,66/33,68 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.
Реклама

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Эксперты ранее отмечали, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Финансы
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы
Кризис любит кеш. 5 советов, как пережить локдаун на уровне семейного бюджета
Кризис любит кеш. 5 советов, как пережить локдаун на уровне семейного бюджетаЭкономика
Курс доллара упал до минимума за два месяца
Курс доллара упал до минимума за два месяцаФинансы
Доллар и евро в Украине заметно подорожали: официальный курс
Доллар и евро в Украине заметно подорожали: официальный курсФинансы
Доллар в Украине резко подорожал после падения: курс Нацбанка
Доллар в Украине резко подорожал после падения: курс НацбанкаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять