Евро побил рекорд роста за 2,5 года: как это отразится на ценах

Эксперты не исключают, что евро может подорожать до 40 гривен

Гривня дешевеет к доллару, а доллар дешевеет к евро. Рынок твердых валют нестабилен, что отражается на колебаниях курса.

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Почему это происходит, что будет с курсом евро дальше и стоит ли перевкладывать сбережения из доллара в евро, выяснил сайт "Сегодня".

Что имеем

Курс доллара к евро опустился, по данным финансовой компании Вloomberg, до уровня апреля 2018 года: сегодня за 1 евро дают 1 доллар 18 американских центов.

Ряд западных экспертов прогнозируют, что в 2021 году возможно падение доллара еще на 20%, то есть до 1,38 доллара за евро.

Главная причина – американская Федеральная резервная система (аналог центробанков европейских стран) проводит политику "дешевого доллара, опуская ставку рефинансирования (процент годовых, под который комбанки могут одолжить доллары у ФРС).

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Делается это для того, чтобы сделать американские товары дешевле европейских и увеличить их сбыт, оживив тем самым экономику и легче пережив кризис. В этом плане Европейский центральный банк пока запаздывает.

Это и приводит к тому, что евро растет по отношению к доллару.

Есть и другая причина – долларов напечатано слишком много, от этого они становятся более легковесными по отношению к другим валютам.

Так США рассчитываются с внешними долгами, используя статус доллара как главной мировой резервной валюты. В итоге госдолг США достиг 27 трлн долларов, превысив ВВП страны.

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Подешевеет ли доллар к гривне

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Как объяснил нам президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, изменение соотношения доллара к евро мало скажется на курсе гривни.

"Если допустить, что доллар будет стоить не 1,18, а 1,38 евро, как прогнозируют некоторые западные аналитики, то для украинцев это будет означать лишь подорожание евро, так как курс гривни у нас привязан к доллару, – говорит Александр Охрименко. – Например, сейчас наличный доллар стоит 28,5 грн, наличный евро – 33,8 грн. Соотношение между ними – 1,186. При соотношении 1,38 доллар будет стоить те же 28,5 грн, а евро – 39,3 грн".

Это означает рост цен для Украины на весь европейский импорт – топливо, автомобили, бытовую технику, одежду, обувь, продукты и т. д., так как расчет проводится в евро.

Подорожают также билеты и туристические поездки. Даже если платить в долларах, то долларов потребуется больше, ведь их курс пересчитывается в евро.

Что будет дальше

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в 2021 году доллар будет дешеветь к евро, и не исключает, что соотношение достигнет 1,38-1,40.

С ним согласен и Александр Охрименко, который допускает кратковременне удешевление доллара даже в 1,5 раза по отношению к евро. То есть при нынешнем курсе 28,5 грн/доллар евро будет стоить почти 43 гривни!

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Но, по словам экспертов, надо вскоре ждать ответных действий центробанка ЕС, так как дорогой евро бьет по конкурентоспособности европейских товаров. Это значит, что на самом деле в 2021 году курс доллара вряд ли превысит 1,25 евро. А потом начнется откат.

Вкладываться ли в евро?

А вот сдавать сейчас доллары и покупать евро оба эксперта не советуют.

По словам Охрименко, такие операции рисковые и носят спекулятивный характер.

"Чтобы заработать по-крупному, нужно обменять несколько тысяч долларов на евро и надеяться, что курс евро вырастет. Затем быстро зафиксировать прибыль – сдать евро и купить гривни. Потом опять их во что-то инвестировать. А делать сейчас евро источником накопления не стоит. Даже если евровалюта еще подорожает, в следующем году соотношение доллар-евро снизится, как уже неоднократно было в прошлом, и вы потеряете сбережения", – разъяснил Александр Охрименко.

Эксперт напомнил, что в былые годы соотношение доллар-евро доходило даже до 1,06.

И дорогой евро, и более дешевый доллар, и родная гривня в одинаковой мере могут быть источниками инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не произошло, банкноты обеззараживают. Подробнее смотрите в сюжете.

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