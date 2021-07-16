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Евро обвалился до минимума за год, доллар тоже пришел в движение: официальный курс

16 июля 2021 16:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 16 июля

Валюта дешевеет

Валюта дешевеет / Фото: Сегодня, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 19 июля:

16.0719.07Изменение
1 доллар США27,29 грн27,23 грн- 0,06
1 евро32,24 грн32,14 грн- 0,10
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По сравнению со значениями 16 июля курс доллара упал на шесть копеек. Это первое заметное изменение курса за последнюю неделю. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел лишь на копейку. Теперь за неделю – с 12 по 19 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек. Впрочем, недавно эксперты предупредили, что в ближайшем будущем возможна краткосрочная девальвация гривни .

Курс евро упал еще на 10 копеек. Евровалюта, которая до этого находилась на минимуме за 11 месяцев, теперь побила антирекорд по стоимости практически за год. Так дешево евро не стоил с конца июля-2020.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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