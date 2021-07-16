Евро обвалился до минимума за год, доллар тоже пришел в движение: официальный курс

Валюта дешевеет / Фото: Сегодня, REUTERS/Dado Ruvic
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 19 июля:
|16.07
|19.07
|Изменение
|1 доллар США
|27,29 грн
|27,23 грн
|- 0,06
|1 евро
|32,24 грн
|32,14 грн
|- 0,10
По сравнению со значениями 16 июля курс доллара упал на шесть копеек. Это первое заметное изменение курса за последнюю неделю. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел лишь на копейку. Теперь за неделю – с 12 по 19 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек. Впрочем, недавно эксперты предупредили, что в ближайшем будущем возможна краткосрочная девальвация гривни .
Курс евро упал еще на 10 копеек. Евровалюта, которая до этого находилась на минимуме за 11 месяцев, теперь побила антирекорд по стоимости практически за год. Так дешево евро не стоил с конца июля-2020.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
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