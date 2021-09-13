Евро неожиданно упал в цене, а доллар вырос – официальный курс

Национальный банк Украины обнародовал стоимость американской валюты на 14 сентября

Евро снизился на 14 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 14 сентября:

13.09 14.09 Изменение 1 доллар США 26,67 грн 26,69 грн +0,02 1 евро 31,58 грн 31,44 грн -0,14

Таким образом, курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем вырос на две копейки, а курс евро снизился на 14 копеек.

Что делать с валютой

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По оценке экспертов, сейчас сложилась интересная ситуация: приумножить сбережения могут как те, кто верит в крепкую гривню, так и те, кто инвестирует в дешевый доллар. Главное – вовремя "переложиться", как говорят банкиры, из одной валюты в другую.

"Пока доллар стоит дешевле 27 грн, надо покупать, – уверен эксперт Андрей Шевчишин. – Пружина сжимается, нерезиденты выходят из ОВГЗ, новым дополнительным риском для Украины станет то, что РФ и Беларусь теперь – союзное государство. Это риски для нас и военные, и экономические, ведь понятно что будет проводиться единая политика, выгодная РФ".

Что происходило с курсом доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.