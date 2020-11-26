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Евро и доллар в Украине стали дороже: курс НБУ

26 ноября, 16:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 27 ноября

На пятницу, 27 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

26.1127.11Изменение
1 доллар США28,38 грн28,44 грн+ 0,06
1 евро33,78 грн33,85 грн+ 0,07
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По сравнению со значениями 26 ноября курс доллара вырос на шесть копеек после повышения на копейку в предыдущий банковский день. В целом за последнюю неделю – с 20 по 27 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 18 копеек.

В тренде
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Курс евро повысился еще на семь копеек после роста 10 копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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