"Это – война". Чего украинцам ждать от курса доллара в ближайшее время

Эксперты рассказали, можно ли спрогнозировать движение курса доллара в ближайшее время

Что происходит с курсом - эксперты / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

По данным экспертов "Сегодня", прогнозировать, что будет в ближайшее время с наличным долларом – невозможно, поскольку ситуация меняется ежеминутно и агрессия нарастает.

Об этом экономисты и аналитики рассказали в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

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Как рассказал руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин, официальный рынок до сих пор не работает, а о черном рынке сведений нет.

"А в понедельник валютный рынок будет работать? А покупать валюту где, у кого? Это – война. Мы верим в лучшее, но все меняется каждый час. Здесь нечего пока прогнозировать", – говорит эксперт.

По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орищака, в течение первой недели марта гривна будет полностью зависеть от геополитической ситуации в стране и от того, когда НБУ решит возобновить торги.

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"Нужно понимать, что нынешний торговый коридор 28-33 грн/доллар или возможный 30-45 грн/доллар не зависит от экономических прогнозов или фактической экономической ситуации в стране", – пояснил Орищак.

Санкции против Центробанка РФ

Западные страны договорились заморозить международные активы Центробанка РФ в размере 640 миллиардов долларов США.

Теперь ими нельзя будет воспользоваться для поддержания курса рубля и валюта агрессора с треском рухнет.

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Как написал нардеп Алексей Гончаренко, Центробанк сможет поддержать рубль "только молитвой".

"Сегодня" также писали, какая страна готовит замораживание активов "Газпрома", и рассказывали, как поддержать деньгами украинскую армию.