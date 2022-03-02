ЕС запретил продавать и поставлять в Россию евро — что происходит

ЕС запретил России какие-либо операции с евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз запретил продавать, снабжать, передавать или экспортировать банкноты евро любому физическому или юридическому лицу в России, включая правительство и Центробанк.

Об этом сообщают на сайте ЕС.

Исключение сделали только для туристов, которые въезжают в Россию, и дипмиссий.

Кроме того, ЕС запретил инвестировать в проекты, софинансированные Российским фондом прямых инвестиций или иным образом участвовать в этих проектах.

Санкции против российских банков

ЕС сообщил об отключении семи российских банков от финансовой системы SWIFT. В их перечень вошли:

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ВТБ;

"Россия";

"Открытие";

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

"ВЭБ".

Послы ЕС не отключили от SWIFT Сбербанк, а также Газпромбанк, который частично принадлежит российскому газовому гиганту.

Раньше мы писали, что США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.

Также мы рассказывали, как война против Украины ударила по экономике РФ.