Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валюты

График изменения курса наличного доллара на уходящей неделе представлял собой две прямые, параллельные линии горизонта: одна – курс покупки, вторая – курс продажи. Лишь к вечеру четверга они синхронно чуть изогнулись вверх, в пятницу – еще чуть. В итоге за неделю доллар подорожал на 9 копеек – до 28,56 грн/доллар в продаже и до 28,37 – в покупке

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Какой тренд ожидать в преддверии возможного введения локдауна, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

На фоне отсутствия серьезных изменений наличного курса, народ, озабоченный разговорами о грядущем новогоднем локдауне, выстраивался в очереди к валютным обменникам и кассам банков.

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Валюту не сдавали, а старались купить. Видно, помнили, как во время предыдущего жесткого карантина в марте этого года курс доллара скакнул на волне паники сразу на 4 гривни вверх – с 24,5 до 28,5 грн/доллар. Потом подешевел, но ненамного, всего на 70 копеек. Так что, купив в начале марта даже 100 долларов и сдав их спустя три недели, можно было заработать на ровном месте около 400 грн.

Но сейчас реально валюта на продажу была только там, где курс продажи на 20-30 копеек превышал среднерыночный – 28,5 грн/доллар.

Нацбанк с понедельника, 23 ноября, по четверг, 26 ноября, держал курс гривни практически неизменным – 28,36-28,38 грн/доллар. В пятницу ослабил его на 8 копеек (28,44). То есть повторил сценарий двух последних недель, только с более высокими значениями курса. На понедельник, 30 ноября, регулятор установил курс 28,47 грн/доллар.

Главные причины изменений

Основными факторами стабильности гривни эксперты назвали два:

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- снижение спроса на валюту на межбанке со стороны импортеров, опасающихся введения локдауна;

- удачные результаты аукциона Минфина, который разместил на первичном рынке гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на рекордную сумму – более 16,5 млрд грн.

В четверг и пятницу курс на межбанке повысился из-за нерезидентов, которые в середине ноября вышли из гривневых ОВГЗ. Но, как напомнил Андрей Шевчишин, две недели они придерживали гривню, не покупая доллары. Очевидно, ожидали более выгодного курса. И после трех дней его стабильности, начали скупать валюту. Так как регулятор ее на рынке не продавал, то из-за растущего спроса, курс в четверг и пятницу пошел вверх.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты уверены, что продолжится небольшое ослабление гривни.

"Ожидание локдауна, непонятная ситуация с бюджетом, принятие которого просрочено – это факторы, ослабляющие гривню, – анализирует Олег Пендзин. – Но так как власти сейчас временно приостановили расчеты по договорам за выполненные работы с частными структурами по причине отсутствия финансов в Госказначействе, то невыплаченные деньги на валютный рынок не пойдут. Что снизит давление на курс гривни".

По словам эксперта, Нацбанк выбрал волнообразную тактику постепенной девальвации гривни. Она продолжается почти весь ноябрь. Каждый раз после стабильности в начале недели курс к выходным повышается на несколько копеек. По прогнозу Олега Пендзина, в первую неделю декабря гривня девальвирует в пределах 10 копеек, то есть до 28,65-28,70 грн за один наличный доллар.

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Андрей Шевчишин отметил, что общий настрой рынка на дальнейшую девальвацию гривни сохраняется. Негативом выступает растущий уровень заражений коронавирусом, риск введения жесткого карантина.

Александр Охрименко не исключает, что как только станет известна дата локдауна – о ней Кабмин обязан предупредить за 7-10 дней, это вызовет панику на наличном рынке валюты и спекулятивный рост курса.

"Если о введении локдауна сообщат в среду на заседании Кабмина (2 декабря), уже в четверг курс может взлететь до 29 грн/доллар и выше. При этом курс на межбанке значительно не повысится. В таких ситуациях экономика не работает", – опасается Александр Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что тренд последних двух месяцев не изменился: гривня медленно обесценивается, по-прежнему надежнее хранить сбережения в валюте. Дополнительным негативным фактором является то, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом ухудшается. Поэтому перспективы снижения курса к 29 грн/доллар и более становятся все реальнее.

Но покупать валюту лучше, когда курс стабилен либо даже ситуативно немного снизился.

По словам наших экспертов, на девальвацию гривни влияет и отсутствие до сих пор госбюджета на 2021 год. Но в минувшую пятницу Кабмин решил наверстать упущенное и завершил доработку главной сметы страны ко второму чтению. Подробнее смотрите в сюжете.

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