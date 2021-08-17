Е-гривню опробуют на зарплатах чиновников

В Министерстве цифровой информации придумали, как протестировать электронную гривню

В Минцифры придумали, как тестировать е-гривню / Фото: Сегодня

Цифровую версию украинской валюты – е-гривню – могут использовать для выплаты зарплат сотрудникам Министерства цифровой трансформации. Это поможет протестировать электронную гривню, прежде чем внедрять ее для социальных выплат.

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Такой эксперимент анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью ТСН.

"Как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне. Украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам. Открытость технологий может быть одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции", – сказал министр.

По его словам, не стоит начинать внедрение е-гривни по социальных выплат.

Что такое е-гривня?

Е-гривня – это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой.

Такой тип электронной валюты дает возможность снизить стоимость безналичных операций за счет отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

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Е-гривня может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей – наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам.

У Национального банка Украины уже есть проект такой валюты – это е-гривня, ее уже тестировали в 2016-18 годах. Недавно Нацбанк решил сосредоточиться на трех вариантах использования е-гривни:

е-гривна для розничных безналичных платежей с возможностью осуществления целевых социальных выплат;

е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);

е-гривна для трансграничных платежей.

Напомним, недавно глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что цифровые валюты центробанков станут по-настоящему безопасным платежным средством будущего.

Кроме того, в Минцифры предлагали осуществлять контроль за субсидиями с помощью е-гривни.

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