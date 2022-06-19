"Дотационного туризма" больше не будет: что изменится для украинских переселенцев в Чехии

Власти Чехии решили изменить систему поддержки для вынужденных переселенцев из Украины

Чехия ужесточает контроль за переселенцами из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Программу гуманитарной помощи украинцам, перебравшихся в Чехию в связи с войной, планируют ограничить.

Как сообщило "Чешское радио", таким образом местные власти хотят прекратить "дотационный туризм", когда люди приезжают в страну и оформляют статус временной защиты только для получения денег.

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Что изменится?

Будет два типа поддержки: денежная и материальная. Если украинские переселенцы получили от государства безвозмездный приют, питание и средства гигиены, то на финансовую поддержку уже не могут рассчитывать.

В то же время, те, кто не имеют бесплатного жилья, могут как лица со статусом временной защиты получить 5000 крон денежной помощи (ориентировочно 200 евро или 6283 грн). Средства выплачиваются в первый месяц после регистрации и могут предоставляться еще пять месяцев, если у лица нет других источников доходов.

Чешские власти также усилят контроль за переселенцами: будут проверять, действительно ли зарегистрированные лица проживают по указанным адресам. Если украинец переселяется на новое место, то должен сообщить об этом местному МВД в течение трех дней.

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Кроме этого, для украинцев в возрасте от 18 до 65 лет сократят срок, на который предоставляется бесплатное медицинское страхование, до 180 дней. Так планируют стимулировать трудоспособных переселенцев к трудоустройству и самостоятельной оплате за медицинскую помощь.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, страна официально зарегистрировала 340 тысяч переселенцев из Украины. Из них 50 тыс. уже нашли место на рынке труда. В ближайшее время по ним должны принять законодательные поправки по оказанию помощи.

В то же время владельцам жилья в Чехии начнут выплачивать "дотации солидарности", если они предоставили убежище украинцам бесплатно, даже если переселенцы сами платят за газ и электроэнергию.

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Украинцы в Чехии будут платить больше

С 12 июня украинцы, выехавшие в Прагу и Среднечешского края после 24 февраля, больше не смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в городе. По информации столичного перевозчика, воспользоваться правом проезда за 0 чешских крон могут только украинцы, только что приехавшие в Прагу в течение 5 дней.

Кроме того, бесплатно перевозят украинских детей до 18 лет, которые сопровождают взрослого с правом проезда за 0 крон. Бесплатная перевозка не действует на линии AE и внешние тарифные зоны Пражского интегрированного транспорта. Все остальные граждане Украины должны платить за проезд по полной или льготной стоимости.

Льготным проездным по тарифу "Человек, нуждающийся в материальной помощи" имеют украинцы на территории главного города Прага (тарифные зоны P, 0, B). Чтобы купить бумажный билет, нужно оформить удостоверение Пражского встроенного транспорта. Стоимость бумажных или электронных проездных составляет:

на 30 дней – 165 крон (209 грн);

на 90 дней – 444 кроны (562 грн).

Все остальные граждане Украины, не соответствующие вышеуказанным условиям, должны платить за проезд больше согласно тарифу Пражского интегрированного транспорта. Уже изданные "Билеты для гостя" действуют до даты, указанной на билете, новые не будут выдавать.

"Сегодня" раньше писали, какие выплаты на детей изменились во время войны и на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Канаде.