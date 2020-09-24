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Дорогой доллар немного упал в цене: курс Нацбанка

24 сентября, 08:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На четверг, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,19 грн;
  • 1 евро – 32,96 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.
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Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на две копейки после роста на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 18 по 24 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на семь копеек. Курс доллара остается на максимальных отметках с января 2019 года.

Курс евро упал на 16 копеек после снижения на восемь копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей 24 сентября опустилась на четыре копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 23 сентября, доллар на межбанке повысился в цене на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,23/28,25 грн (покупка/продажа). Евровалюта при этом подешевела на девять копеек в покупке и на 10 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,99/33,00 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты предупреждают, что в Украине вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов. А еще подорожают топливо и бытовая техника:

В тренде
Доллар в Украине стал еще дороже: курс НБУ

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

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Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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