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Долларовые качели продолжаются: стоимость валюты рекордно вырастет

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 февраля, 17:49
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 15 февраля
Каким будет курс валют 15 февраля?
Каким будет курс валют 15 февраля? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 15 февраля:

14.0215.02Смена
1 доллар США28,03 грн 28,53 грн +0,50
1 евро31,97 грн 32,32 грн +0,35

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 14 февраля курс доллара вырос на 50 копеек, а евро – на 35 копеек.

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Покупать или продавать валюту?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак заявляют, что время для покупки валюты сейчас неудачное.

Андрей Шевчишин советует использовать откаты курса для покупок валюты в целях длительного инвестирования – год и больше.

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Максим Орищак объяснил, что заработать на валютных спекуляциях можно, но нужно тщательно отслеживать тональность новостей, а не фактические события.

"Если в информационном поле появляется все больше ожиданий ухудшения политических отношений Украины с другими странами – это правильное время для покупки долларов и евро", – говорит эксперт.

Раньше мы рассказывали о причинах девальвации гривни, а также писали, что будет с инфляцией в Украине в 2022 году.

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Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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