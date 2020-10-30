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Доллар вырос до максимума с 2018 года: официальный курс

30 октября, 08:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На пятницу, 30 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,44 грн;
  • 1 евро – 33,30 грн;
  • 10 российских рублей – 3,58 грн.
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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился еще на четыре копейки после роста на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 23 по 30 октября – гривня ослабла по отношению к доллару уже на 17 копеек.

Доллар вырос в цене до максимума с августа 2018 года. Эксперты связывают его рост с решением Конституционного Суда об отмене электронного декларирования. Ранее специалисты не ожидали заметного повышения курса доллара в первую неделю после выборов.

Курс евро снизился еще на копейку после того, как упал сразу на 25 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей уменьшилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 29 октября, доллар на межбанке вырос на шесть копеек в покупке и на пять – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,45/28,46 грн (покупка/продажа), что стало наивысшим уровнем с января-2018. Евровалюта при этом подешевела на девять копеек в покупке и 10 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,22/33,24 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде
Доллар вырос до максимума с 2018 года: официальный курс
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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни – на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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