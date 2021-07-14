Доллар просел в цене, а евро заметно упал: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 15 июля

Доллар снова ползет вниз / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 15 июля:

14.07 15.07 Изменение 1 доллар США 27,32 грн 27,30 грн - 0,02 1 евро 32,37 грн 32,25 грн - 0,12

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По сравнению со значениями 14 июля курс доллара снизился на две копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на две копейки. А за неделю – с 8 по 15 июля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте. При этом эксперты уже предупредили, что над украинской валютой нависли угрозы.

Курс евро снизился куда более значительно. Евровалюта упала на 12 копеек после повышения курса на две копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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