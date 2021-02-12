Доллар застыл после роста, а евро снова дешевеет: официальный курс валют

На понедельник, 15 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.02 15.02 Изменение 1 доллар США 27,84 грн 27,84 грн + 0,07 1 евро 33,81 грн 33,68 грн - 0,13

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По сравнению со значениями 12 февраля доллар практически не изменился в цене после роста на курса на семь копеек в предыдущий банковский день. А по итогам недели с 8 по 15 февраля гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

Курс евро при этом перешел к падению – на межбанк вернулись продавцы валюты. Официальный курс в итоге снизился на 13 копеек после роста на 14 копеек днем ранее.

В тренде Евро и доллар стремительно идут вверх: официальный курс

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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