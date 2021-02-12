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Доллар застыл после роста, а евро снова дешевеет: официальный курс валют

12 февраля, 16:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 15 февраля

На понедельник, 15 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.0215.02Изменение
1 доллар США27,84 грн27,84 грн+ 0,07
1 евро33,81 грн33,68 грн- 0,13
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По сравнению со значениями 12 февраля доллар практически не изменился в цене после роста на курса на семь копеек в предыдущий банковский день. А по итогам недели с 8 по 15 февраля гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

Курс евро при этом перешел к падению – на межбанк вернулись продавцы валюты. Официальный курс в итоге снизился на 13 копеек после роста на 14 копеек днем ранее.

В тренде
Евро и доллар стремительно идут вверх: официальный курс
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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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