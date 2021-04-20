Доллар замер после скачка вверх, евро продолжил восхождение: курс НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 21 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 21 апреля:

20.04 21.04 Изменение 1 доллар США 28,01 грн 28,01 грн 0,00 1 евро 33,71 грн 33,74 грн + 0,03

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По сравнению со значениями 20 апреля доллар не изменился в цене после того, как в предыдущий банковский день пробил отметку в 28 гривен. А по итогам последней недели – с 14 по 21 апреля – гривня окрепла на копейку по отношению к американской валюте.

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Курс евро продолжил расти. Евровалюта стала дороже еще на три копейки после роста сразу на 18 копеек днем ранее.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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