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Доллар замер после скачка вверх, евро продолжил восхождение: курс НБУ

20 апреля, 16:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 21 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 21 апреля:

20.0421.04Изменение
1 доллар США28,01 грн28,01 грн0,00
1 евро33,71 грн33,74 грн+ 0,03
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По сравнению со значениями 20 апреля доллар не изменился в цене после того, как в предыдущий банковский день пробил отметку в 28 гривен. А по итогам последней недели – с 14 по 21 апреля – гривня окрепла на копейку по отношению к американской валюте.

В тренде
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Курс евро продолжил расти. Евровалюта стала дороже еще на три копейки после роста сразу на 18 копеек днем ранее.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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