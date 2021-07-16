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Доллар замер на неделю, евро снова подешевел – курс валют НБУ

16 июля 2021 8:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 16 июля

Валюта подешевела

Валюта подешевела / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 16 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,29 грн;
1 евро – 32,24 грн;
1 злотый – 7,04 грн;
10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на копейку. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на две копейки. А за неделю – с 9 по 16 июля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте. При этом эксперты уже предупредили, что в ближайшем будущем возможна краткосрочная девальвация гривни.

Курс евро тоже снизился на копейку после падения на 12 копеек днем ранее. Евровалюта осталась на минимуме с конца августа 2020 года, то есть почти за 11 месяцев.

Стоимость 10 российских рублей 16 июля выросла на копейку. А польский злотый, так же как доллар и евро, подешевел на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 15 июля, доллар на межбанке упал в цене на четыре копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,26/27,28 грн (покупка/продажа). Евровалюта потеряла в цене шесть копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,21/32,24 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

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А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

  • 2021 год – 27,98 грн;
  • 2022 год – 27,61 грн;
  • 2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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