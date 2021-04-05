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Доллар взял курс на 28 гривен: прогноз

5 апреля, 12:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Иностранцы активно продают украинские гривневые облигации – это давит на нашу валюту

Доллар 5 апреля после заметного роста в официальных курсах Нацбанка вернулся на межбанке к психологической отметке в 28 грн, однако потом немного снизился – до 27,92/27,93 грн. На украинскую валюту давит целый ряд факторов. Потому доллар может подорожать до 28,25 грн. При этом на текущей неделе наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,9/28,1 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Шевчишин выделил такие тенденции на валютном рынке:

  • Валютные интервенции НБУ не сдержали напор покупателей.
  • Ключевое давление на рынок оказывают нерезиденты, которые фиксируют свои инвестиции. На фоне эпидемиологических проблем, провала вакцинации и локдаунов в экономически активных регионах, а также рисков военной эскалации на Донбассе инвесторы выводят капиталы.
  • На фоне карантина и локдаунов растут риски для наполнения бюджета, и, соответственно, необходимости поиска дополнительных источников финансирования дефицита. Пауза в сотрудничестве с МВФ и неопределенность с еврооблигациями будут подогревать спекулятивные настроения рынка.

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"Что касается динамики гривни за весь прошлый месяц, то в марте она укрепилась и к доллару, и к евро, при этом падение евро было гораздо заметнее... Более интенсивное падение евро связано с его снижением на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара евро-доллар снизилась с 1,223 до 1,174 (-4%). С начала года доллар упал к гривне на 1,4%, а евро – на 5,8%", – добавил Вадим Иосуб.

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К концу апреля он ожидает умеренного снижения курса доллара и более заметного падения евро за счет того, что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,6-28,1 грн, евро – в диапазоне 31,0-31,7 грн, считает Иосуб.

Напомним, гривня хоть и не самая твердая валюта в мире, но точно одна из самых красивых. Что неоднократно подтверждено результатами международных конкурсов. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар гривня межбанк курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин Вадим Иосуб

Источник: Сегодня

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