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Доллар взмыл до рекорда с января 2018 года

2 ноября, 16:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 3 ноября

На вторник, 3 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

02.1103.11Изменение
1 доллар США28,45 грн28,58 грн+ 0,13
1 евро33,25 грн33,29 грн+ 0,04
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По сравнению со значениями 2 ноября курс доллара вырос сразу на 13 копеек после повышения на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 27 октября по 3 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 24 копейки.

В целом доллар достиг рекордного значения с 29 января 2018 года.

В тренде
В Украине подорожал доллар: официальный курс

Курс евро повысился на четыре копейки после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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