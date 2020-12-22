Доллар взлетел в цене на 20 копеек за день: курс НБУ

На вторник, 22 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,04 грн;

1 евро – 34,18 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос сразу на 21 копейку после повышения на копейку в предыдущий банковский день. Доллар впервые за 10 дней, с 11 декабря, поднялся выше психологической отметки в 28 гривен. За последнюю неделю – с 15 по 22 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 17 копеек. При этом аналитики ICU прогнозируют, что доллар упадет до 27 гривен, правда, уже не в этом году.

Евро тоже продолжил дорожать, повысившись на восемь копеек. Таким образом, евровалюта поднимается все выше психологической отметки в 34 гривни.

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А вот стоимость 10 российских рублей 22 декабря снизилась на шесть копеек.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 21 декабря, доллар на межбанке подорожал на 22 копейки в покупке и на 23 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,20/28,23 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 19 копеек в покупке и на 20 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,43/34,46 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса 27,5 грн/долл. на конец 2020 года, однако позже курс был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 заложили средний курс 29,1 гривни за доллар.

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При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. И, действительно, в 2020 году доллар все еще ни разу даже не превышал уровень в 29 гривен.

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А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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