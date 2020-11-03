Українська
$ 28,58
33,29
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар вырос до максимума почти за три года: официальный курс

3 ноября, 08:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 3 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,58 грн;
  • 1 евро – 33,29 грн;
  • 10 российских рублей – 3,55 грн.
Реклама

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос сразу на 13 копеек после повышения на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 27 октября по 3 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 24 копейки. В целом доллар достиг рекордного значения с 29 января 2018 года.

Курс евро повысился на четыре копейки после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей упала на пять копеек.

Реклама

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 2 ноября, доллар на межбанке вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,61/28,63 грн (покупка/продажа), что стало наивысшим уровнем с января-2018. Евровалюта не изменилась в цене и в покупке, и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,28/33,29 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде
В Украине подорожал доллар: официальный курс

Читайте также: Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов

Прогнозы курса доллара

Реклама

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни – на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

Реклама

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар валюта курс курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборовФинансы
Угрожают
Угрожают "разорвать" и рассылают порноколлажи. Украинцев массово терроризируют коллекторыФинансы
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривен
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривенФинансы
В Украине подорожал доллар: официальный курс
В Украине подорожал доллар: официальный курсФинансы
Рекорд за всю историю человечества: богатейший человек Китая готовит грандиозное IPO
Рекорд за всю историю человечества: богатейший человек Китая готовит грандиозное IPOФинансы
МВФ оказался против тройного повышения гарантий по депозитам
МВФ оказался против тройного повышения гарантий по депозитамФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять