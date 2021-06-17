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Доллар вернулся за психологическую черту: курс валют НБУ

17 июня 2021 8:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 июня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 17 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,03 грн;
1 евро – 32,77 грн;
1 злотый – 7,25 грн;
10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос на 10 копеек после падения на шесть копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" не удержался ниже психологической отметки в 27 гривен. Тем не менее за неделю – с 10 по 17 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на шесть копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала.

Курс евро тоже вырос. Евровалюта поднялась в цене на 15 копеек после падения на восемь копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 17 июня увеличилась на две копейки. Польский злотый подорожал на четыре копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 16 июня, доллар на межбанке вырос на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,09/27,11 грн (покупка/продажа). Евровалюта тоже поднялась в цене на семь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,84/32,86 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

  • 2021 год – 27,98 грн;
  • 2022 год – 27,61 грн;
  • 2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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