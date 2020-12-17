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Доллар вернулся к росту, евро тоже дорожает: курс НБУ

17 декабря, 16:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 18 декабря

На пятницу, 18 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

17.1218.12Изменение
1 доллар США27,74 грн27,82 грн+ 0,13
1 евро33,80 грн34,08 грн+ 0,28
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По сравнению со значениями 17 декабря курс доллара вырос на 13 копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Это первое повышение курса доллара за семь дней. Однако в целом за последнюю неделю – с 11 по 18 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 26 копеек. При этом аналитики ICU прогнозируют, что доллар упадет до 27 гривен, правда, уже не в этом году.

Евро продолжается расти, он подорожал на 28 копеек после роста на 11 копеек днем ранее. Таким образом, евровалюта вновь преодолела психологическую отметку в 34 гривни, ниже которой держалась последние шесть дней.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
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А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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