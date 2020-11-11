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Доллар вернулся к росту, евро быстро теряет в цене: курс валют

11 ноября, 08:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 11 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,12 грн;
  • 1 евро – 33,20 грн;
  • 10 российских рублей – 3,68 грн.
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По сравнению со вчерашними значениями доллар повысился на копейку после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. Перед нынешним ростом "зеленый" опустился до минимума с конца августа. За последнюю неделю – с 4 по 11 ноября – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 49 копеек.

Евро упал еще на 19 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. Курс евровалюты достиг минимума почти за месяц. Стоимость 10 российских рублей опустилась на две копейки.

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Эксперты ранее предупреждали, что падение доллара в Украине может оказаться кратковременным.

В тренде
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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 10 ноября, доллар на межбанке вырос на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,15/28,18 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,25/33,28 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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