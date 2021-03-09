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Доллар вернулся к росту, а евро упал на новое "дно": курс валют

9 марта, 16:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 10 марта

На среду, 10 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

09.0310.03Изменение
1 доллар США27,71 грн27,74 грн+ 0,03
1 евро33,08 грн32,97 грн- 0,11
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По сравнению со значениями 9 марта доллар подешевел еще на пять копеек после снижения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю с 3 по 10 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 19 копеек.

В тренде
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А вот курс евро на 10 марта упал еще на 11 копеек и опустился ниже психологической отметки в 33 гривни впервые с 28 сентября 2020 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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