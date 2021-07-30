Доллар вернулся к падению – что будет с курсом на межбанке

На курс доллара в Украине сейчас влияет несколько факторов, часть из которых играет в пользу украинской валюты

Доллар снова упал / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Доллар 30 июля после первого за неделю роста по официальному курсу снова подешевел на межбанке – до 27,81-27,83 грн. Покупатели валюты ведут себя пассивно. Учитывая конец месяца, вероятно, что продавцы, большая часть из которых государственные компании, сохранят давление. В таком случае курс в ближайшей перспективе останется в диапазоне 26,8-27 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Утром может быть ситуативный завал вниз, но к вечеру ожидаем отскок доллара США. Следим за действиями НБУ, который в случае укрепления может вновь выйти с покупкой валюты", – уточнил Шевчишин.

Курс доллара на межбанке 30 июля

Что влияет на курс доллара

В конце месяца продолжается процесс возмещения НДС, который сдерживает распродажу валюты экспортерами, объяснил аналитик.

В то же время, 30 июля – последний день налоговых платежей по ренте, что будет способствовать продаже валюты для конверации в гривню в первой половине дня. Но во второй половине дня, вероятно, вся эта активность сойдет на нет.

Среди новостей, на которые ориентируется рынок, Шевчишин также выделил обсуждение возможности получения Украиной второго транша в рамках программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии и сотрудничества с МВФ.

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"Фактически, переговоры лишь подтверждают, что до пиковых сентябрьских выплат кредитов от МВФ не будет. Но не исключено, что и сентябрьские ожидания могут быть оптимистичными", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, выгодно покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен: