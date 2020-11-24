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Доллар в Украине замер после бурного роста: курс Нацбанка

24 ноября, 16:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 25 ноября

На среду, 25 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

24.1125.11Изменение
1 доллар США28,37 грн28,37 грн0,00
1 евро33,76 грн33,68 грн- 0,08
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По сравнению со значениями 24 ноября курс доллара практически не изменился после роста на копейку в предыдущий банковский день. До этого "зеленый" в течение нескольких дней существенно повышался в цене. В целом за последнюю неделю — с 18 по 25 ноября — гривня ослабла по отношению к американской валюте на 26 копеек.

Как прогнозируют аналитики, в ближайшее время доллар станет еще дороже.

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Курс евро снизился на восемь копеек после скачка на 13 копеек вверх днем ранее, до рекорда с 2018 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара — 30,01 грн — был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине — 35,66 грн — установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год — девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году — уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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