Доллар в Украине упал за неделю на 50 копеек: курс НБУ

На среду, 9 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|08.12
|09.12
|Изменение
|1 доллар США
|28,24 грн
|28,08 грн
|- 0,16
|1 евро
|34,26 грн
|34,05 грн
|- 0,21
По сравнению со значениями 8 декабря курс доллара упал еще на 16 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – со 2 по 9 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 50 копеек. Аналитики считают, что в ближайшее время доллар может подешеветь еще сильнее.
Курс евро подешевел на 21 копейку после снижения на 13 копеек днем ранее. Однако в целом стоимость евровалюты остается выше психологической отметки в 34 гривни, что происходит впервые с февраля 2018 года.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
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