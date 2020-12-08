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Доллар в Украине упал за неделю на 50 копеек: курс НБУ

8 декабря, 16:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 8 декабря

На среду, 9 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

08.1209.12Изменение
1 доллар США28,24 грн28,08 грн- 0,16
1 евро34,26 грн34,05 грн- 0,21
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По сравнению со значениями 8 декабря курс доллара упал еще на 16 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – со 2 по 9 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 50 копеек. Аналитики считают, что в ближайшее время доллар может подешеветь еще сильнее.

В тренде
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Курс евро подешевел на 21 копейку после снижения на 13 копеек днем ранее. Однако в целом стоимость евровалюты остается выше психологической отметки в 34 гривни, что происходит впервые с февраля 2018 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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Источник: Сегодня

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