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Доллар в Украине вырос до максимума за месяц

7 сентября, 16:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 8 сентября

На вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

07.0908.09Изменение
1 доллар США27,73 грн27,75 грн+ 0,02
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Таким образом, по сравнению со значениями 7 сентября курс доллара повысился еще на две копейки после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Это самый высокий курс доллара в Украине за месяц, с 8 августа. А за неделю – с 1 по 8 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 19 копеек.

Курс евро на 8 сентября при этом снизился на пять копеек, с 32,86 до 32,81 гривни.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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