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Доллар в Украине вернулся к росту, евро заметно подорожал

12 апреля, 16:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 13 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 13 апреля:

12.0413.04Изменение
1 доллар США27,91 грн27,93 грн+ 0,02
1 евро33,15 грн33,28 грн+ 0,13
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По сравнению со значениями 12 апреля доллар подорожал на две копейки после того, как откатился на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 6 по 13 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку. Но эксперты предупреждают, что доллар нацелился на новый скачок вверх.

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Курс евро вырос сразу на 13 копеек после снижения на восемь копеек днем ранее. Евровалюта поднялась еще выше психологической отметки в 33 гривни.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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