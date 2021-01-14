Доллар в Украине вернулся к росту, евро упал до минимума за месяц

На пятницу, 15 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

14.01 15.01 Изменение 1 доллар США 27,97 грн 28,06 грн + 0,09 1 евро 34,04 грн 33,99 грн - 0,05

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По сравнению со значениями 14 января курс доллара повысился на девять копеек после снижения на восемь копеек в предыдущий банковский день. Доллар снова оказался ниже психологической отметки в 28 гривен, которую накануне пробивал вниз впервые с 21 декабря 2020 года.

Тем не менее, с начала недели – с 11 по 15 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 22 копейки.

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Зато евро снизился еще на пять копеек и опустился ниже 34 гривен, чего не происходило с 17 декабря.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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