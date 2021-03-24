Доллар в Украине вернулся к росту, евро снова упал: официальный курс валют

Такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам рассчитал Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня, 24 марта:

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1 доллар США – 27,73 грн;

1 евро – 32,93 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на четыре копейки после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 16 по 23 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на девять копеек.

Евро упал на восемь копеек после роста на шесть копеек днем ранее. Евровалюта снова опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

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При этом эксперты порекомендовали украинцам покупать доллары и евро, пока они не подорожали еще сильнее.

Стоимость 10 российских рублей 24 марта опустилась на шесть копеек.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 23 марта, доллар на межбанке подорожал на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,79/27,81 грн (покупка/продажа). Евровалюта практически не изменилась в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,99/33,01 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

→ Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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