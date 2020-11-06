Доллар в Украине вернется к росту – прогноз

Доллар после снижения официального курса 6 ноября торгуется на межбанке у отметки в 28,24 гривни. Американская валюта восстанавливается на мировых рынках, оптимизм инвесторов возвращается по мере приближения объявления итогов выборов президента США. Поэтому ситуативное укрепление гривни скоро закончится, девальвационные ожидания сохраняются. В ближайшее время гривня начнет ослабляться к 28,3 гривни за доллар, так как низкие цены будут привлекать покупателей.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По его словам, негативный фон для гривни обеспечивают такие факторы:

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Министр финансов Украины заявил, что МВФ может потребовать досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного Суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.

из-за решения Конституционного Суда о частичной отмене антикоррупционной реформы. Объем гривневых ОВГЗ "на руках" нерезидентов снизился на 100 млн гривен – это объем, который в перспективе выйдет на рынок с покупкой.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении бюджет на 2021 год с дефицитом 6% ВВП.

Напомним, в октябре курс безналичного доллара в Украине вырос на 0,78%, до 28,55 грн. Наличный курс поднялся до 28,57 гривни за доллар. Против корзины валют доллар вырос на 0,2% – давление на мировые валюты оказало ужесточение карантинных мер на фоне рекордных уровней заболеваний COVID-19, особенно в Европе.

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