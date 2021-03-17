Доллар в Украине ускорил рост: свежий курс НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 18 марта

На четверг, 18 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

17.03 18.03 Изменение 1 доллар США 27,65 грн 27,70 грн + 0,05 1 евро 32,96 грн 32,99 грн + 0,03

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По сравнению со значениями 17 марта доллар подорожал еще на пять копеек после повышения курса на копейку в предыдущий банковский день. По итогу недели с 11 по 18 марта стоимость гривни не изменилась по отношению к американской валюте, но темпы роста курса доллара увеличиваются.

Курс евро на 18 марта вырос на три копейки, но все равно остался чуть ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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