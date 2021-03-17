Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар в Украине ускорил рост: свежий курс НБУ

17 марта, 16:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 18 марта

На четверг, 18 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

17.0318.03Изменение
1 доллар США27,65 грн27,70 грн+ 0,05
1 евро32,96 грн32,99 грн+ 0,03
Реклама

По сравнению со значениями 17 марта доллар подорожал еще на пять копеек после повышения курса на копейку в предыдущий банковский день. По итогу недели с 11 по 18 марта стоимость гривни не изменилась по отношению к американской валюте, но темпы роста курса доллара увеличиваются.

В тренде
В Украине перекраивают расписание поездов. Какими будут новые графики?

Курс евро на 18 марта вырос на три копейки, но все равно остался чуть ниже психологической отметки в 33 гривни.

Реклама

Читайте также: Баланс остался шатким: ждать ли роста курса доллара в Украине

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жилье как бизнес. Выгодно ли сейчас вкладывать в недвижимость?
Жилье как бизнес. Выгодно ли сейчас вкладывать в недвижимость?Недвижимость
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесиеФинансы
Доллар и евро вернулись к росту: Нацбанк обновил курс
Доллар и евро вернулись к росту: Нацбанк обновил курсФинансы
В Украине образовался избыток валюты. Чего ждать от курса доллара?
В Украине образовался избыток валюты. Чего ждать от курса доллара?Финансы
Подавать придется ФОПам, фрилансерам и вообще всем – как будет работать нулевая декларация
Подавать придется ФОПам, фрилансерам и вообще всем – как будет работать нулевая декларацияЭкономика
Равномерное падение: в Украине снова подешевели доллар и евро
Равномерное падение: в Украине снова подешевели доллар и евроФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять