Доллар в Украине стал еще дороже: курс Нацбанка

На среду, 16 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

15.09 16.09 Изменение 1 доллар США 28,00 грн 28,06 грн + 0,06

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Таким образом, по сравнению со значениями 15 сентября курс доллара повысился еще на шесть копеек после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. Американская валюта впервые с конца марта превысила психологическую отметку в 28 гривен. За неделю – с 9 по 16 сентября – украинская валюта ослабла по отношению к американской на 26 копеек.

Курс евро на 16 сентября вырос еще на девять копеек – с 33,25 до 33,34 гривни. Так дорого евровалюта не стоила с конца августа 2018 года.

В тренде Курс доллара в Украине достиг психологической отметки

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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