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Доллар в Украине стал еще дороже: курс Нацбанка

15 сентября, 16:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 16 сентября

На среду, 16 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

15.0916.09Изменение
1 доллар США28,00 грн28,06 грн+ 0,06
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Таким образом, по сравнению со значениями 15 сентября курс доллара повысился еще на шесть копеек после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. Американская валюта впервые с конца марта превысила психологическую отметку в 28 гривен. За неделю – с 9 по 16 сентября – украинская валюта ослабла по отношению к американской на 26 копеек.

Курс евро на 16 сентября вырос еще на девять копеек – с 33,25 до 33,34 гривни. Так дорого евровалюта не стоила с конца августа 2018 года.

В тренде
Курс доллара в Украине достиг психологической отметки
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Читайте также: Гривня в зоне риска: что будет с курсом доллара в Украине

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро евровалюта курс НБУ

Источник: Сегодня

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