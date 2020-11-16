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Доллар в Украине стал дешевле, а курс евро снова растет

16 ноября, 16:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 17 ноября

На вторник, 17 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

16.1117.11Изменение
1 доллар США28,12 грн28,11 грн- 0,01
1 евро33,21 грн33,24 грн+ 0,03
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По сравнению со значениями 16 ноября курс доллара снизился на копейку падения на восемь копеек в предыдущий банковский день. В целом "зеленый" опустился до минимальных за два месяца отметок. Впрочем, за последнюю неделю – с 10 по 17 ноября – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

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Курс евро при этом вернулся к росту и повысился на три копейки после того, как упал на шесть копеек в предыдущий банковский день.

Аналитики ранее предупреждали, что падение доллара в начале ноября будет кратковременным.

Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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