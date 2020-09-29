Доллар в Украине снова побил годовой рекорд, евро подорожал

На вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,31 грн;

1 евро – 33,04 грн;

10 российских рублей – 3,60 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс вырос еще на четыре копейки после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 22 по 29 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 11 копеек. Доллар в очередной раз обновил максимальную стоимость в 2020 году.

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Курс евро вырос сразу на 16 копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Евровалюта возобновила рост и снова превысила психологическую отметку в 33 гривни

Стоимость 10 российских рублей снизилась на четыре копейки.

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Эксперты тем временем предупреждают, что в Украине вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов. А еще подорожают топливо и бытовая техника:

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 28 сентября, доллар на межбанке снизился в цене на две копейки в покупке и на три – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,27/28,29 грн (покупка/продажа). Евровалюта при этом подорожала на шесть копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,98/33,00 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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