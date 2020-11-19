Доллар в Украине резко подорожал после падения: курс Нацбанка

На пятницу, 20 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|19.11
|20.11
|Изменение
|1 доллар США
|28,13 грн
|28,26 грн
|+ 0,13
|1 евро
|33,36 грн
|33,44 грн
|+ 0,08
По сравнению со значениями 19 ноября курс доллара вырос сразу на 13 копеек после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. За последнюю неделю – с 13 по 20 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек.
Как прогнозируют аналитики, доллар в скором времени вырастет до 28,30 гривни. Ослаблению гривни сейчас способствуют три основных фактора.
Курс евро тоже растет и повысился на восемь копеек после снижения на четыре копейки днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
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