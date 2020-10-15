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Доллар в Украине растет, а евро заметно упал в цене

15 октября, 16:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 16 октября

На пятницу, 16 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.1016.10Изменение
1 доллар США28,32 грн28,34 грн+ 0,02
1 евро33,39 грн33,18 грн- 0,21
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По сравнению со значениями 15 октября курс доллара повысился еще на две копейки после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 9 по 16 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на четыре копейки. В целом эксперты не исключают падения курс доллара до 28-28,1 гривни к концу октября.

Курс евро при этом упал сразу на 21 копейку после роста на пять копеек в предыдущий банковский день. Это самое низкое значение курса евро с начала октября.

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Напомним, эксперты ранее объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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