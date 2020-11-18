Доллар в Украине повернул к росту, евро снова падает: курс НБУ

На четверг, 19 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|18.11
|19.11
|Изменение
|1 доллар США
|28,11 грн
|28,13 грн
|+ 0,02
|1 евро
|33,40 грн
|33,36 грн
|- 0,04
По сравнению со значениями 18 ноября курс доллара повысился на две копейки после того, как практически не изменился в предыдущий банковский день. Впрочем, за последнюю неделю – с 12 по 19 ноября – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на три копейки.
Курс евро при этом прекратил рост и снизился на четыре копейки после повышения сразу на 16 копеек днем ранее.
Читайте также: Новости о вакцине от коронавируса поддержали гривню, но риск остался
Аналитики ранее предупреждали, что падение доллара в начале ноября будет кратковременным.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк