Доллар в Украине повернул к росту, евро снова падает: курс НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 19 ноября

На четверг, 19 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

18.11 19.11 Изменение 1 доллар США 28,11 грн 28,13 грн + 0,02 1 евро 33,40 грн 33,36 грн - 0,04

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По сравнению со значениями 18 ноября курс доллара повысился на две копейки после того, как практически не изменился в предыдущий банковский день. Впрочем, за последнюю неделю – с 12 по 19 ноября – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на три копейки.

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Курс евро при этом прекратил рост и снизился на четыре копейки после повышения сразу на 16 копеек днем ранее.

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Аналитики ранее предупреждали, что падение доллара в начале ноября будет кратковременным.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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