Доллар в Украине покатился вниз, евро наоборот взлетает: курс НБУ

На пятницу, 4 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

03.12 04.12 Изменение 1 доллар США 28,44 грн 28,30 грн - 0,14 1 евро 34,32 грн 34,40 грн + 0,08

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По сравнению со значениями 3 декабря курс доллара снизился еще на 10 копеек после падения на 12 копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 27 ноября по 4 декабря – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 14 копеек. Впрочем, аналитики считают, что доллар скоро продолжит расти, а сейчас у гривни просто "временная передышка".

Курс евро вырос еще на восемь копеек после повышения на 10 копеек днем ранее. Стоимость евровалюты впервые с февраля 2018 года находится выше психологической отметки в 34 гривни. Это связано с глобальной динамикой – курс евро к доллару побил рекорд за 2,5 года.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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