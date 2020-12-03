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Доллар в Украине покатился вниз, евро наоборот взлетает: курс НБУ

3 декабря, 16:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 4 декабря

На пятницу, 4 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

03.1204.12Изменение
1 доллар США28,44 грн28,30 грн- 0,14
1 евро34,32 грн34,40 грн+ 0,08
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По сравнению со значениями 3 декабря курс доллара снизился еще на 10 копеек после падения на 12 копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 27 ноября по 4 декабря – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 14 копеек. Впрочем, аналитики считают, что доллар скоро продолжит расти, а сейчас у гривни просто "временная передышка".

Курс евро вырос еще на восемь копеек после повышения на 10 копеек днем ранее. Стоимость евровалюты впервые с февраля 2018 года находится выше психологической отметки в 34 гривни. Это связано с глобальной динамикой – курс евро к доллару побил рекорд за 2,5 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар НБУ курс гривня курс гривни курс доллара курс евро

Источник: Сегодня

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