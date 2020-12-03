Доллар в Украине покатился вниз, евро наоборот взлетает: курс НБУ

На пятницу, 4 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|03.12
|04.12
|Изменение
|1 доллар США
|28,44 грн
|28,30 грн
|- 0,14
|1 евро
|34,32 грн
|34,40 грн
|+ 0,08
По сравнению со значениями 3 декабря курс доллара снизился еще на 10 копеек после падения на 12 копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 27 ноября по 4 декабря – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 14 копеек. Впрочем, аналитики считают, что доллар скоро продолжит расти, а сейчас у гривни просто "временная передышка".
Курс евро вырос еще на восемь копеек после повышения на 10 копеек днем ранее. Стоимость евровалюты впервые с февраля 2018 года находится выше психологической отметки в 34 гривни. Это связано с глобальной динамикой – курс евро к доллару побил рекорд за 2,5 года.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
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