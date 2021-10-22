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Доллар в Украине подорожал: сколько теперь стоит валюта

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
22 октября, 08:02
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 октября
НБУ установил новый курс валют
НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 22 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,2 грн;
  • 1 евро – 30,49 грн;
  • 1 злотый – 6,62 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара и евро подорожал на 1 копейку. Рубли и злотый подешевели на 2 копейки.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

  • 21 октября доллар подорожал на 15 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,34/26,36 грн (покупка/продажа).
  • Евро подорожал на 17 копеек в покупке и продаже. К закрытию торгов евро торговался на уровне 30,68/30,7 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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