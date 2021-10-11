Доллар в Украине подорожал – курс НБУ

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 11 октября

Доллар снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 11 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,35 грн;

1 евро – 30,48 грн;

1 злотый – 6,6 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 2 копейки, а евро упал в цене на 5 копеек. В то же время злотый также подешевел на 1 копейку, а рубли никак не изменились в цене.

Реклама

Что было с курсом доллара и евро на межбанке

8 октября доллар подорожал на 7 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,36/26,38 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,48/30,50 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.