На пятницу, 25 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

24.09 25.09 Изменение 1 доллар США 28,19 грн 28,25 грн + 0,06 1 евро 33,96 грн 32,89 грн - 0,07

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Таким образом, по сравнению со значениями 24 сентября курс доллара вырос на шесть копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 25 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 14 копеек.

Доллар при этом установил новый рекорд дороговизны с января 2019 года, обновив и максимальную стоимость в текущем году. Аналитики отмечают, что "зеленый" дорожает не только в Украине, но и по всему миру.

Курс евро тем временем продолжил снижаться и упал еще на семь копеек – до 32,89 гривни.

В тренде Доллар в Украине подорожал до нового годового максимума

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать.

Тем временем эксперты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов. А еще подорожают топливо и бытовая техника:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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