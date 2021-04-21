Доллар в Украине подорожал до максимума с февраля: курс НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 22 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 22 апреля:

21.04 22.04 Изменение 1 доллар США 28,01 грн 28,06 грн + 0,05 1 евро 33,74 грн 33,70 грн - 0,04

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По сравнению со значениями 21 апреля доллар подорожал на пять копеек после того, как не изменился в цене в предыдущий банковский день. Это самый высокий курс доллара с 3 февраля. По итогам последней недели – с 15 по 22 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек. Аналитики предупреждают, что гривня все еще находится под давлением.

Зато курс евро упал на четыре копейки после роста до максимумов с начала марта.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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