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Доллар в Украине подешевел до уровня августа: официальный курс

6 ноября, 16:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 9 ноября

На понедельник, 9 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

06.1109.11Изменение
1 доллар США28,36 грн28,14 грн- 0,22
1 евро33,58 грн33,42 грн- 0,16
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По сравнению со значениями 6 ноября курс доллара упал еще 22 копейки после снижения на 15 копеек в предыдущий банковский день. В итоге за неделю – со 2 по 9 ноября – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 31 копейку. Это минимум с 21 августа.

Доллар в Украине подешевел вслед за мировой динамикой. Именно поэтому эксперты считают, что скоро гривня вернется к падению – внутренние факторы риска остались в силе.

В тренде
Доллар в Украине подешевел до уровня августа: официальный курс
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Курс евро упал на 16 копеек после роста на 15 копеек в предыдущий банковский день.

Читайте также: Гривня в зоне риска: прогноз курса доллара на ноябрь

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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